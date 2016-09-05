反毒守護牆 教長：回歸校園專業
教育部長潘文忠今天表示，感謝以往教官對校園安全與學生輔導的辛苦。未來防制校園毒品，將借重專業輔導人力，與老師一起努力，在校園搭起反毒守護牆。
紙風車劇團以青少年的角度演出「少年浮士德」反毒劇，今天下午在新北市板橋國中演出，希望讓青年學子在輕鬆看戲的過程中，認知毒品防制及藥物濫用，並鼓勵孩子遇到問題要勇於尋求協助，不要因一時疏忽、好奇陷入毒禍。
潘文忠說，校園反毒與毒品防制，未必一定要由教官來做，必須要整合各界的資源。透過學生的自省、自制，遠比教官的三令五申還有效果。
除感謝以往教官對於學生生活輔導的努力，潘文忠說，教官退出校園後，會將其人事經費轉由專業輔導人力與校安人力取代，「讓教育夥伴的人力更貼近學生情緒的輔導」他希望一切回歸到校園專業。
企業代表的台灣產物保險總經理宋道平表示，鄰國的菲律賓，其總統反毒的方式雖然惹議，卻更能掀起大家對反毒議題的省思。
元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，代表民間一起與教育部、法務部再度向大家宣示反毒，「拯救少年浮士德」反毒工程沒有政府參與，就不可能做好，只靠政府做則是不夠。
紙風車劇團團長任建誠感謝保力達公益慈善基金會等17家企業，與全民的參與。「救回一個人，就是一個。」希望全台灣的國中生在畢業前都能看過，他說，「我們還有很大的努力空間。」1050905
(中央社)
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