海軍舊宿舍 中山大要再現旗津風華

我要評比

高雄市今天啟動旗津「大陳故事館」，這處原本是荒廢的舊海軍技工宿舍，中山大學受託維管並投入3年辛苦經營，未來要在基地重啟旗津的歷史風華。

高雄市政府借用「中山大學旗津社會開創基地」的一隅打造一座「大陳故事館」，讓大陳軍民落腳旗津實踐里，住民開枝散葉，旗津人的奮鬥歷史再現。

中山大學校長鄭英耀歡迎各界參觀，並認識大陳軍民的歷史與文化傳承。

原本廢棄的海軍技工宿舍，一直是旗津居民眼中的禁地，環境髒亂、雜草叢生，後來由經中山社會學系承接園區的發展與管理工作。

中山大學說，師生清理打掃房舍與基地，並透過課程設計進行旗津社會調查，所幸有教育部計畫經費補助，還有區公所、市府接續投入人力、物力，才能讓基地煥然一新。

中山大學計畫未來要在「中山大學旗津社會開創基地」，引進多元的「在地傳承、跨界創新」策略，重啟旗津的歷史風華。1050905

(中央社)