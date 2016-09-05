G20峰會落幕 同意反對保護主義

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中國國家主席習近平今天表示，20國集團（G20）領袖在杭州舉行高峰會後同意，反對保護主義，遏止全球貿易下滑，同時密切協調總體經濟政策。

20國集團涵蓋世界最大的已開發和新興經濟體。習近平說：「我們同意支持多邊貿易體系，反對保護主義。」

他沒指明20國集團將採取那些具體措施，推動貿易自由化。

習近平也表示，只靠財政和貨幣政策促進經濟成長難以收效。他說：「我們必須透過創新，重新發動成長的引擎。」

他說，各國必須由短期政策轉換為中長期政策，並且聚焦於供應面的改革。1050905

(中央社)