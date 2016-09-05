8日再開基本工資審議 郭芳煜：全力邀資方出席
勞動部基本工資審議將在本周8日舉行，上次資方代表缺席後，本次是否會出席再成焦點，勞動部長郭芳煜今天出席勞動部工作生活平衡獎頒獎典禮時表示，9月一定要開會，無論如何一定會努力邀請資方來。
郭芳煜也說，目前資方理事長沒有講話，資方出席代表也還無法做決定，但勞動部一直盡力在聯絡，三位次長都分頭在進行，到最後一天都在努力。
而在頒獎典禮上，聽到有企業提供情緒假、收驚假，郭芳煜也開玩笑表示，如果在立法院被K回來或是預算被砍，自己可不可以有情緒假或收驚假？
勞動部7月底召開基本工資審議委員會，由於資方7名委員全數拒絕出席，會後決議在9月底前擇期再召開，勞動部敲定8日再開基本工資會議，將討論是否調漲時薪等基本工資議題。
(中時)
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