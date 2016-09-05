談香港立法會選舉 大陸國務院港澳辦：「港獨」違法

大陸國務院港澳事務辦公室發言人5日就香港特別行政區第六屆立法會選舉發表談話。該發言人強調，選舉中有個別組織和參選人公開宣揚「港獨」，而「港獨」是違法的。

該發言人表示，香港特別行政區第六屆立法會選舉於9月4日依法舉行，產生了特別行政區新一屆立法會。立法會是依據《中華人民共和國香港特別行政區基本法》設立的香港特別行政區立法機關，希望當選的立法會議員依照基本法和香港有關法律履行職責，致力於貫徹落實「一國兩制」方針，維護香港特別行政區的繁榮穩定。

該發言人說，我們注意到，在選舉期間，個別組織和參選人利用選舉平台，公開宣揚「港獨」。我們重申，「港獨」違反《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國香港特別行政區基本法》和香港特別行政區有關法律，危害國家主權和安全，損害香港特別行政區的繁榮穩定，也不符合廣大香港市民的根本利益。我們堅決反對在立法會內外任何形式的「港獨」活動，堅決支持香港特別行政區政府依法懲處。

(中時)