英媒爆料：台灣2部長出訪中美洲過境加拿大 前所未有！

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台灣兩位新政府部長出訪中美洲邦交國，卻捨近求遠由加拿大過境，沒有在美國本土落地，出現前所未見的異常現象。

BBC中文網從中美洲發出的報導，外交部長李大維和僑務委員會委員長吳新興，台灣兩名部級官員前往中美洲過境美國，順道主持地區工作會報，行前卻臨時低調改經加拿大轉機越過美國本土南下，該路線規劃近年來絕無僅有。

8月19日，台灣新任外交部長李大維率團出訪中美洲危地馬拉（台稱瓜地馬拉），並在尼加拉瓜主持拉丁美洲與加勒比地區使節與代表區域工作會報。李大維接任台灣外事部門負責人職務90天後獨自率團出訪建交國，首先出現經加拿大轉機捨近求遠的異常現象，而加拿大並非台灣的建交國。

無獨有偶，8月25日至27日在中美洲薩爾瓦多首都舉行的「中美洲暨巴拿馬六國中華總會、華僑總會聯合會第51屆年會暨第44次懇親大會」循例出席並主持該年會的台灣僑務委員會委員長吳新興，也臨時取消藉過境在美國主持美加地區工作會報。

吳新興原本規畫由台北直飛美國南部大城休士頓轉機直飛薩爾瓦多，並在當地召開北美地區僑務人員工作會報。不料臨行前夕卻通知所有與會代表，臨時取消該會報。

這位民進黨政府負責僑務的部級官員，隨後改由台北飛往加拿大多倫多，再由該地飛往中美洲，甚至沒有在美國本土落地。

一位不具名的台灣駐中美洲資深外交人員答覆BBC中文網時說：我們聽說李部長由加拿大前來，緊接著吳委員長也從加拿大轉機，這是往年從未有過的走法。

台北官員飛往中美洲建交國的傳統捷徑，由於東岸接近華府較為敏感，大多選擇由航程最短的西岸洛杉磯或舊金山轉機。2015年7月台北與休士頓間直航航班開通後，休士頓遂成為最便捷的中轉點。

李登輝、陳水扁及馬英九三位前總統任內，美國政府循「台灣關係法」精神提供沒有正式外交關係的台灣部級官員過境便利，對在美國境內召開區域工作會報未曾表示異議。

陳建仁於8月13與17日分別經由美國東岸紐約中轉出席多米尼加（台稱多明尼加）總統梅迪納（Danilo Medina）連任就職典禮，當時距蔡英文總統就職後首度出訪巴拿馬與巴拉圭由美國南方大城邁阿密過境僅50天。

陳建仁在出訪時表示，正副總統先後接連出訪，就是顯示新政府推動務實外交的決心和行動，是踏實務實的作法。民進黨政府嘗試在拒絕承認「九二共識」下測試北京外交底線，至今仍未出現較明顯的正面衝突。

美國國務院卻界定陳建仁過境美國是「私人」性質，重申長期以來美國對台灣高層官員過境考量安全、舒適便利與尊嚴。中華民國台灣正副總統過境美國東西岸時與僑社支持者的互動，也被視為「非官方性質」。

中華民國台灣在中美洲與加勒比有12個建交國，比重佔全球22個建交國中過半，長期以來台灣領導人藉出席慶典活動過境美國所受待遇測試與美國的實質關係。

兩名部長迴避過境美國，正值歐巴馬總統預備出席杭州G20峰會之際，此舉為一次性權宜措施或政策變動，仍有待台灣高層官員後續過境確認。

(旺報)