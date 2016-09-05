布魯斯威利逆轉形象 新片挑戰惡人演技

好萊塢影星布魯斯威利在電影中總是飾演正義英雄角色，這次在新片「終極飆靶」中，他將逆轉正派形象，扮黑幫老大，一手策劃「黑吃黑」計謀，挑戰惡人演技。

「動作巨星」布魯斯威利（Bruce Willis）過去以電影「終極警探」系列奠定英雄形象，讓他有「不死英雄」稱號。不過，他這回在新片「終極飆靶」中，一改過往正派形象，飾演邪惡黑幫老大。

「終極飆靶」是布魯斯威利第5部演出反派角色的作品，去年他在「啟動機械碼」中，以邪惡總裁驚艷全球，年齡甫過60歲的他，藉此證明自己能演出各式正邪角色，布魯斯威利受訪時也說，「能演反派真的非常過癮。」

該片電影導演麥斯亞當本身就是布魯斯威利的忠實粉絲，他表示，「從來沒想過，第一次當導演的我，有機會聽到我的劇本，透過『終極警探』的約翰麥基口中唸出來。」劇中與布魯斯威利有多場對手戲的演員馬克保羅古斯勒也提及，「雖然他應該很討厭聽到這些，但我真的是從小看著他長大，能跟他一起工作真的非常棒。」

「終極飆靶」劇情描述惡名昭彰的黑幫老大艾迪（布魯斯威利飾演），在一場失敗的搶案當中，懷疑性感手下凱倫（克萊兒馥蘭妮飾演）是導致行動失敗的洩密者，因此將她挾持作為人質，藉此要脅她的前男友傑克劫持一艘滿載珍貴珠寶的貨櫃船。傑克為了救出凱倫，將與艾迪來場終極對決。

「終極飆靶」將於9月14日在台上映。1050905

(中央社)