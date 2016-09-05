學霸就是狂！翁滋蔓17歲忙課業又練舞仍上台大

「甜美女神」翁滋蔓高中、大學都努力兼顧課業與舞蹈。（圖／邦中影業提供）

邱昊奇畢業於長庚大學，曾在王力宏演唱會中擔任舞者，因而決定自己要當一位表演者。

街舞電影《終極舞班》描述17歲的青少年用舞蹈圓夢的歷程，該片的主演翁滋蔓和邱昊奇都是學霸，17歲時皆因為「跳舞」這件事改變他們一生，翁滋蔓就讀北一女時課業繁重，卻堅持花時間在熱舞社，一度讓師長十分擔心，即使後來順利考上台大，她也未放棄舞蹈，大學畢業後順利開啟演藝之路，邱昊奇則畢業於長庚大學醫學相關科系，唸書念到一半就想專心於跳舞，曾受家人阻止，但媽媽說：「完成學業之後想要幹麻聽你的。」如今成功踏上演員之路。

翁滋蔓國中就自編、自導、自演音樂愛情劇，高中依舊能文能武，她堅持課業之餘，從北一女熱舞社一路跳上台大，17歲對翁滋蔓而言宛如昨日般親切，尤其想到高中老師看她忙社團而睡眠不足，總是叫她「不要再忙了，快回去睡覺」，就不禁莞爾。

邱昊奇被家人期待他朝醫界發展，可是他熱愛舞蹈，擔任王力宏世界巡迴演唱會的舞者時，某次剛好一名大陸舞者請假，由他頂替演唱會中的一段獨舞solo。當王力宏喊出他的名字、spotlight集中在他一人身上、台下8萬觀眾的掌聲及尖叫聲齊鳴，那一刻邱昊奇確定了自己未來的表演者之路，放棄了非自己選擇的醫科。

家人一度反對，邱昊奇笑說頂多就是家裡不給生活費而已，但個性倔強的他努力打工養活自己，「我也撐過來了。那時我已經在教舞，也遇到很多貴人，例如潘若迪老師，有幾次我去幫他代課，見識到一堂課2百多人的大場面，舞蹈教室後來也找我開課，這樣就很開心了。」

Locking街舞冠軍、《大學生了沒》班底小鮮肉許凱皓，雖然已經24歲了，卻搞笑自嘲心智年齡一直停留在17歲。他說，《終極舞班》劇情和自己的故事超像，他整個高中沒什麼目標，就是喜歡和好朋友跳舞、練習，一直跳到拿下好幾個冠軍，還代表台灣到韓國參加著名的國際級R16大賽，抱回第3名之後，才有了自信與自我認同。許凱皓說：「那是我很重要的轉捩點，因為跳舞，我的人生從此不太一樣。」

片中飾演反派的新秀邦邦，國中就愛跳舞，也像電影劇情一般到處參加battle舞鬥，在白天不營業的夜店裡揮汗比舞、觀摩、交朋友，在舞蹈的世界裡得到很大的滿足與寄託。更進一步肯定自己朝表演發展的志向。比邱昊奇幸運的是，邦邦得到家人的支持，目前除了文大健康管理系大四的課業外，也持續參加表演課程、並曾赴韓當短期練習生，有計畫的朝星路邁進。

(中時)