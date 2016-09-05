鳥松區公所獻暖送月餅 8旬翁感動哭了..
8旬老翁周國顯與妻子周王葉棲身陋房，孩子不在兩老身邊，周翁近年罹患大腸癌，妻子又中風，生活十分困苦。中秋節前夕，鳥松區長魏瑟瑄與婦參委員一同做愛心月餅，將香噴噴的月餅送到周翁手中，他老淚縱橫直說「謝謝」。
今日早鳥松區公所特別邀集該區婦參委員及公所同仁共約40餘人，集結鳥松區農會同心製作愛心月餅，將愛分送至轄區29戶獨居老人手中，在中秋團圓時節表達祝福及關懷之意。
首站來到80歲周國顯家中，他早年脊椎受傷，沒錢開刀，這半年又確診罹患大腸癌，妻子周王葉中風、肢體重度殘障，兩人領有中低老人生活津貼，但每月得付5000元房租棲身在家徒四壁房舍。
周翁與妻子育有兩個兒子，但大兒子最近工作從高處跌下，現在暫時住在老闆家中，二兒子沒有固定職業，收入不穩定。鳥松區公所平日中午會送午餐到周翁家中，並媒合長期照護中心做居家服務。
今日鳥松區長魏瑟瑄送月餅到周翁家中，只見他老淚縱橫，一度哽咽直說「謝謝」，內心激動不已，對於受到區公所關懷，表示非常感動。鳥松區長魏瑟瑄說，為讓獨居長輩提前感受中秋佳節氛圍，特別安排「中秋慶團圓‧愛心大集合」活動，並送上月餅，與老人話家常，讓長輩能溫暖過中秋。
(中時)
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