港灣論壇序曲 港都巴拿馬市簽姐妹市

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高雄市長陳菊（右）與巴拿馬市長布蘭頓簽署締結姊妹市，雙方將就經貿等五大領域實質交流。（柯宗緯攝）

高市府主辦2016年全球港灣城市論壇，今起一連三天登場，將有25國、49座城市代表及講者訪港都。5日巴拿馬市宣布與高雄市締結姐妹市，未來雙方將就經貿、觀光等各方面深度交流；市長陳菊與巴拿馬市長布蘭頓代表簽署，為此次論壇揭開序曲。

陳菊指出，巴拿馬運河是全球重要交通樞紐，因運河、港口蓬勃發展，船舶、觀光及金融活動非常興盛，造就如今的經濟繁榮；高雄同樣推動港灣再造，就鄰近港區土地開發，打造亞洲新灣區，開拓金融、文創、觀光旅遊及會展等產業，注入新希望。

陳菊說，去年高市府率團赴2015亞太城市高峰會與巴拿馬市見面時，曾邀請布蘭頓市長參加2016全球港灣城市論壇，如今雙方有緣締結姊妹市，正式成為高雄第29個姐妹城市，彼此能在文化、觀光、教育、都市、經貿五大領域展開實質的合作與交流。

巴拿馬市長布蘭頓表示，很榮幸與高雄締結為姊妹市，相信美好的愛情故事即將開始，巴拿馬市將近500年歷史，秉持著自由經濟理念，相信未來雙方能就文化、經貿等領域展開交流；他亦肯定台灣女性參政，敬佩蔡英文總統及陳菊市長。

對於高雄首度發起國際性論壇，邀請各國來高雄。陳菊表示，高雄從重工業城市不斷蛻變轉型，2014年高雄展覽館啟用後，更是大幅提升高雄會展軟硬體實力，截至去年會展數量從2013年404場次提升到1573場次，其中大型會展場次更占全台比例17.5%。

今年全球港灣城市論壇預計將有28位城市代表將會出席交流，除今日簽約的巴拿馬市以外，馬列、宿霧、布里斯本、檀香山、峴港五個姊妹市皆出席這次論壇。

陳菊表示，這是高雄第一次，也是全台地方政府第一次，期待透過這個議題，建立起港灣城市間長期對話的平台，藉由此平台創造高雄與全球港灣城市間更多交流合作的空間。

(中時)