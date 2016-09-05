曹啟鴻開講：農業新南向開拓東協、穆斯林

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農委會主委曹啟鴻今在高雄開講表示，未來農業新南向政策將開拓東協、穆斯林國家等新興市場。（柯宗緯攝）

行政院農委會主委曹啟鴻今（5）日指出，過去農產品外銷過度集中中國單一地區，風險實在過高，必須分散風險；新政府農業新南向政策，致力於開拓中國大陸以外的農產品新興外銷市場，有意與東協、穆斯林等國家合作。

行政院南服中心在科工館舉行南方領袖教育學院演講，曹啟鴻主講「農業未來發展的策略和機會」。新政府主張新南向政策，曹啟鴻認為，農產外銷集中大陸單一市場，風險高，勢必得增加市場及增加產業價值以分散風險，如開發東協、穆斯林國家等新興市場。

農業面臨轉型，必須有生力軍加入。他提到，新世代農二代培育計畫，預計10年培育3萬名農業工作者，第1階段106至111年6年期間培育1.8萬名青年農業工作者，年所得達百萬元標竿青農600人；大專校院農業公費專班學生留農率達85%以上。

曹啟鴻表示，農村再生2.0即重新定義農村再生指標；人才培育不硬性四階段培力課程，回歸農村社區組織需求客製化培訓課程，鼓勵企業認養農村等。

行政院南服中心執行長黃義佑說，台灣新農業是蔡總統所提「五加二新興產業」重要一環，農業將升級引進更多新活力，促使青年農民回流。他表示，南部中心將與農委會農糧署合辦「台灣精緻農業－有機農業學習活動」，期吸引青年學子加入農業行列。

(中時)