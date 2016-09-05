補貼減少 陸暑期電影票房降
中國大陸去年票房呈現爆炸式成長，但數據顯示，今年6月到8月的電影票房略低於去年同期，原因是票價折扣取消且賣座電影較少。
大陸2015年全國總票房達到人民幣440.69億美元，年成長48.7%。今年夏天票房收入則沒有呈現出火熱局面。
華爾街日報中文網報導，根據電影行業諮詢公司藝恩的數據，在連續幾年的成長之後，大陸6月到8月的票房收入總計為人民幣124.3億元，略低於去年暑期的124.7億元。
報導指出，之前網路售票平台為了爭奪市占率，為觀眾提供可觀的購票補貼，但是這種做法今年逐漸淡出，票房收入也隨之受挫。
在中國大陸看電影，網路買票價格約是影院窗口售票的6到7折左右。
此外，缺少賣座電影也是影響票房的原因。今年暑期大陸上映了100部電影，比去年多出14部，但是沒有一部的票房收入可以和去年暑期最熱門的「捉妖記」相提並論，這部電影當時創下了超過人民幣24億元的票房收入。
今年暑期外國電影的票房表現好於國產電影，18部外片的票房收入占市場總收入的48%，暑期票房冠軍是美國好萊塢片「魔獸爭霸」，票房為14.7億元。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。