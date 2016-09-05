補貼減少 陸暑期電影票房降

中國大陸去年票房呈現爆炸式成長，但數據顯示，今年6月到8月的電影票房略低於去年同期，原因是票價折扣取消且賣座電影較少。

大陸2015年全國總票房達到人民幣440.69億美元，年成長48.7%。今年夏天票房收入則沒有呈現出火熱局面。

華爾街日報中文網報導，根據電影行業諮詢公司藝恩的數據，在連續幾年的成長之後，大陸6月到8月的票房收入總計為人民幣124.3億元，略低於去年暑期的124.7億元。

報導指出，之前網路售票平台為了爭奪市占率，為觀眾提供可觀的購票補貼，但是這種做法今年逐漸淡出，票房收入也隨之受挫。

在中國大陸看電影，網路買票價格約是影院窗口售票的6到7折左右。

此外，缺少賣座電影也是影響票房的原因。今年暑期大陸上映了100部電影，比去年多出14部，但是沒有一部的票房收入可以和去年暑期最熱門的「捉妖記」相提並論，這部電影當時創下了超過人民幣24億元的票房收入。

今年暑期外國電影的票房表現好於國產電影，18部外片的票房收入占市場總收入的48%，暑期票房冠軍是美國好萊塢片「魔獸爭霸」，票房為14.7億元。1050905

(中央社)