台中歌劇院漏水 文化部：要求查明原因

台中國家歌劇院才於8月26日開館啟用，但因近日驟雨，遭台中市議員黃馨慧及李中今天質疑，台中歌劇院又發生漏水事件。對此，歌劇院指出，正由工務部門檢修，以找出漏水原因。

有關漏水問題，歌劇院指出，漏水的地點是5樓，現場有圍起來，並不影響民眾參觀的動線，2天前雖然有下雨，但雨勢並不是太大，發生漏水的原因是否與下雨有關，或是因為空調造成水氣凝結所致，目前正由工務部門檢修，以找出漏水原因。

針對今日報導台中國家歌劇院漏水事，文化部回應表示，台中歌劇院因驟雨出現漏水問題，文化部已要求台中歌劇院查明，是否相關設計排水功能有再加強之必要，並擬定改善對策。相關因應措施在試營運期間即應完成規畫。

(旺報)