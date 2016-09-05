王建民實戰球衣義賣67萬元 助早產兒

由職棒退役球星馮勝賢號召，早產兒公益高爾夫活動今天在北海鄉村俱樂部舉行；旅美球星王建民的實戰球衣以新台幣67萬元賣出，共募得253萬8500元。

標下這件球衣的王佩靜說，自己的孩子就是早產兒，在保溫箱待了1個多月體重只有1520克，希望這次能夠幫助更多人，王建民永不放棄的精神令人感動。

馮勝賢從2004年起為早產兒辦義賣，號召職棒界做愛心，王建民過去幾乎年年參與；今年因辦在球季期間，王建民無法親自到場，特別從美國寄來簽名球衣、球帽。

馮勝賢說，這件衣服得來不易，也希望王建民的精神可以感動更多人，「這件球衣值得收藏一輩子，比起過去19勝的榮耀，這次王建民是從醫生告訴他，受這種傷只有5％的人可以重回大聯盟，而他做到了」。

除了王建民的球衣，陳金鋒球衣16萬元、王勝偉球衣12萬元、林智勝球衣9萬元、彭政閔球衣7萬元，義賣總額達新台幣182萬元，加上白天慈善高球賽報名捐款，共募得253萬8500元。

星期一的休兵日，職棒界球星沒有休息，白天有蔣智賢、林智勝、王勝偉、高志綱、詹智堯、高國慶、林明憲、朱偉銘、黃仕豪、陳江和等，與各界貴賓一起打球做公益，每個人都打滿18洞。1050905

(中央社)