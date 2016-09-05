蒲亭在莫斯科大建碉堡 傳為核戰做準備

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根據媒體報導，在俄羅斯兼併克里米亞後，俄國與西方國家關係惡化，俄羅斯總統蒲亭在莫斯科全市大力投資最高機密加固核武碉堡，為一旦與西方爆發核武戰爭做準備。

英國每日郵報（Daily MAIL）報導，根據上月開始出現的報導，美國官員表示，俄羅斯幾年前開始在全國建造「數十個」地下碉堡。

五角大廈前核子政策官員施奈德（Mark Schneider）告訴「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）：「俄羅斯正為大戰做準備，他們認為這場大戰會使用核武，並由他們率先發動核武攻擊。」

目前已公布的俄羅斯新核武碉堡細節不多，不過俄羅斯國營媒體表示，莫斯科正在建造核武碉堡，以做為新的國家安全戰略的一部分。

俄羅斯也在烏拉山脈的亞曼陶山（Mount Yamantau）附近興建大型碉堡。

媒體今年稍早報導，俄羅斯準備試射超級先進的核子飛彈，這種被稱為「撒旦2型」（Satan-2）的飛彈可以突破北大西洋公約組織（NATO）防衛，在發射後幾秒內摧毀歐洲的一大部分。

「撒旦2型」飛彈最高速度高達每秒7公里，可以擊敗飛彈防禦系統。這型飛彈可以攜帶4000萬噸級彈頭，威力是當年日本廣島與長崎原子彈的2000倍，足以摧毀等同法國或是美國德州大的面積。

「撒旦2型」飛彈的射程長達1萬公里，可以讓俄國攻擊倫敦等歐洲城市，以及美國東、西岸城市。1050905

(中央社)