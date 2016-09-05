陳副總統會教廷國務院長 面邀訪台

我要評比

副總統陳建仁今天參加教廷國務院長帕洛林主持的感恩彌撒，並於彌撒後向他致意，面邀帕洛林訪台；陳副總統說：（帕洛林）「會找適當時間，一定會來看看我們」。

陳副總統對帕洛林說，很榮幸也很高興能出席德雷莎修女（Mother Teresa）的封聖典禮；帕洛林則感謝台灣慷慨捐贈10萬歐元（約新台幣350萬元）給義大利中部的地震災民。

陳建仁面邀帕洛林訪問台灣，並說：（帕洛林）「會找適當時間，一定會來看看我們」。

陳副總統還告訴他，明天將參訪亞西西城（Assis），並奉獻一台彌撒，「為世界和平、兩岸和平祈禱」，帕洛林也予以肯定。1050905

(中央社)