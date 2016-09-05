現任帕奧健力冠軍 伊朗選手放眼300公斤

伊朗健力好手拉曼即將在帕拉林匹克運動會上挑戰最重大的試舉，他可能因此成為首位舉起超過300公斤的帕奧選手，也將是里約帕奧的亮點之一。

法新社與印度「西亞薩日報」（The Siasat Daily）報導，曾舉起等同3隻小象重量的拉曼（Siamand Rahman）今年28歲，他相信自己正向14日的試舉邁進。

拉曼4年前在倫敦帕奧，以舉起280公斤創下世界紀錄，並拿下107公斤以上級金牌。他與成績最接近的對手相比，整整多舉38公斤。

自此他創下8項記錄。拉曼現今最佳的296公斤記錄，是在2月的杜拜健力世界盃所創。

但拉曼在倫敦帕奧挑戰301公斤時失敗，2014年南韓亞洲帕運，他也沒有嘗試令人難以預料的300公斤。

拉曼先天患有缺陷，他說：「我計畫能達到350公斤以上的紀錄，我也有意圖以400公斤的成績，創下歷史記錄。」（譯者：中央社周莉芳）1050905

(中央社)