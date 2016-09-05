印度新德里 每天平均3名兒童被強暴
最新報告顯示，新德里每天平均約有3名兒童被強暴。日前，新德里就發生1名11個月大女嬰遭鄰居綁架強暴近2小時，被發現時全身是血，奄奄一息。
根據印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau）日前公布的最新統計報告顯示，新德里在2015年共接獲927件兒童遭強暴報案，相當於每天就有近3件兒童強暴案發生，且有53.2%的兒童遭性虐待。
報告說，2015年強暴兒童的犯人，多數是鄰居或熟人，且連嬰兒都不放過，近日就發生一起駭人聽聞的女嬰遭強暴案。
根據新德里警方的報告，住在新德里西部奇斯普里（Vikaspuri）一名母親2日晚間11時睡醒時，發現身邊11個月大的女嬰不見蹤影，趕緊報警處理。
警方找到女嬰時，女嬰已陷入昏迷且渾身是血，警方趕緊把女嬰送醫急救。同時，警方也在女嬰旁發現一隻手機，最後追蹤找到嫌犯，發現是女嬰的鄰居、36歲的建築工人。
嫌犯剛開始矢口否認，在警方不斷偵訊下，終於坦承犯案。
事實上，強暴女嬰案件在印度也曾發生過，包括鄰近新德里的北方省阿格拉（Agra），8月下旬才發生一名11個月大女嬰，被鄰居強暴；2014年，印度也曾發生7個月大女嬰被強暴案件。1050905
(中央社)
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