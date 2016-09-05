普丁、歐巴馬長談1小時 討論敘烏局勢
俄新社5日報導，俄羅斯總統普丁和美國總統歐巴馬在杭州G20峰會召開期間舉行會談。會談共持續了一個多小時，主題為敘利亞和烏克蘭局勢問題。
陸媒「國際在線」報導，普丁和歐巴馬4日曾聊過幾次，歐巴馬向普丁提出單獨會談的請求。兩人5日在杭州國際博覽中心會談，參加會談的俄方人員還有總統助理尤里·烏沙科夫、總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫、外交部長謝爾蓋拉夫羅夫，美方人員則有國務卿凱瑞。
報導稱，會談持續了一個多小時。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫稱，會談持續時間比預計要長，主要內容是敘利亞和烏克蘭問題，兩人還進行了一對一會談。佩斯科夫稱，俄美總統本次的會談進行得很順利，相關工作還將繼續開展。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。