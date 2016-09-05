普丁、歐巴馬長談1小時 討論敘烏局勢

俄新社5日報導，俄羅斯總統普丁和美國總統歐巴馬在杭州G20峰會召開期間舉行會談。會談共持續了一個多小時，主題為敘利亞和烏克蘭局勢問題。

陸媒「國際在線」報導，普丁和歐巴馬4日曾聊過幾次，歐巴馬向普丁提出單獨會談的請求。兩人5日在杭州國際博覽中心會談，參加會談的俄方人員還有總統助理尤里·烏沙科夫、總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫、外交部長謝爾蓋拉夫羅夫，美方人員則有國務卿凱瑞。

報導稱，會談持續了一個多小時。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫稱，會談持續時間比預計要長，主要內容是敘利亞和烏克蘭問題，兩人還進行了一對一會談。佩斯科夫稱，俄美總統本次的會談進行得很順利，相關工作還將繼續開展。

(旺報)