孔劉成票房保證 有望來台宣傳《密探》？
孔劉主演的《屍速列車》在韓國觀影人次破千萬，他因此成為票房保證。他主演的另一強片《密探》也即將在台上映，片商低調表示，有在接洽孔劉來台宣傳，但目前孔劉準備開拍電視劇《鬼怪》，還不確定能否抽空來台灣。
他今天在韓國接受媒體訪問，談到拍攝《密探》時與影帝宋康昊，笑稱被眾人狂虧。「跟《密探》劇組一起受訪時，大家總會調侃我。」尤其是宋康昊和導演都說：「有了千萬級演員，一點也不擔心《密探》的票房。」還誇張的說：「若《密探》票房成績不好，那一定是孔劉的錯」讓孔劉在受訪時如坐針氈。
《屍速列車》的成功超乎他的預期，他當初不曾為《屍》片設下票房目標，也不會給《密探》太多壓力，以免外界拿他的話來做文章。他自認這兩部片都在上映前備受外界期待，現在對於《密探》的心情就如同當初對《屍速列車》一樣，沒有任何不同。
(中時)
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