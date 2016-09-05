余苑綺分了水餃男 余天認和妻作梗拆散

余天和老婆李亞萍從中作梗，拆散女兒和水餃男的戀情。（圖／中時資料照）

余天、李亞萍的二女兒余苑綺，2014年被診斷出直腸癌第3期，但她仍以樂觀的態度挺過12次化療，並於7月底拆除人工血管，宣告抗癌成功。日前她和一名「水餃男」爆出熱戀消息，但因她身體還沒完全康復，就常和對方出遊又不忌口，導致余家人對新男友相當反感，而余天近日聊及此事，則表示兩人已經分手了。

據《ETtoday》報導，余天近日錄完影受訪，被問到二女兒的交往狀況，他先稱不喜歡男方，隨後再開心表示「被我跟亞萍從中作梗，硬把他們拆散！已經分手了！」並說自己很會看人，透露女兒男友之前有現身爸爸的告別式，而余天看一眼就知道水餃男的為人，「對長輩沒什麼禮貌，把我當平輩一樣！」

除了沒禮貌這點不討歡心外，余天也表示若女兒嫁過去要跟著對方媽媽一起包水餃，他會相當心疼，但也澄清自己絕對不是歧視，只是認為女兒生過一場重病，不希望她再過得那麼辛苦，稱對大女兒余筱萍就不會管那麼多。

(中時電子報)