土國總理：清除土敘邊境IS勢力

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土耳其總理耶伊爾德勒姆當地時間4日宣布，土國軍方及由軍方支持的敘利亞反對派力量，已將土敘邊境的「伊斯蘭國」（IS）武裝力量完全清除。

中新社引述半島電視台報導，耶伊爾德勒姆當日在土國東南部城市迪亞巴克爾發表電視講話時稱，從敘利亞北部小鎮阿扎茲（Azaz）到賈拉布魯斯（Jarablus），所有的恐怖組織力量都已被完全驅逐，「我們與敘利亞91公里的邊境線已經安全了」。

土耳其軍方4日也發表上述消息。土耳其官方的阿納多盧通訊社援引土國軍方消息稱，目前敘利亞反對派力量已控制相關地區敘利亞邊境一側所有城鎮。

(旺報)