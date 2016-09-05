林全：與國際接軌列為優先施政

我要評比

行政院長林全今天接見歐洲在台商務協會理事長白邦德（Bernd Barkey）一行時表示，政府非常重視歐洲商會所提各項建議，並將台灣與國際接軌的事項，列為優先施政順序。

行政院發布新聞稿表示，林全指出，由於近幾年全球經濟表現不佳，台灣經濟發展也處於低迷狀態，政府主要工作就是要讓台灣的投資機會變得更多，進而提升就業機會，因此提出五大創新產業計畫、設置產業創新轉型基金，以及擴大投資方案等，藉由相關產業的發展，為台灣帶來一波新的投資機會。

林全表示，樂見歐洲商會成員的企業進用許多台灣白領階層人才，證明台歐經貿發展對於就業是有幫助的。政府希望未來能創造更好的經商環境，讓更多歐洲企業願意來台投資，同時讓台歐經貿投資有更多連結，進而促進經濟發展，更期待雙方持續就改善投資環境等問題進行討論，並看到有效的進展。

財政部、經濟部、金管會、交通部、勞動部、衛福部、環保署、農委會及通傳會等部會官員今天陪同林全接見，會中就歐洲商會所提的「2016年建議書」內容進行溝通與意見交流。1050905

(中央社)