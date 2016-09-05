交通奧斯卡 金路獎苗縣奪2績優

我要評比

有交通奧斯卡之稱的交通部「金路獎」評比，苗栗縣獲「路況養護」、「橋梁維護」2獎項，縣長徐耀昌今天表揚績優人員及查緝非法傾倒廢棄物有功人員，期勉共同維護優質環境。

縣府為嘉勉縣內橋梁、路況養護業務獲中央肯定，以及警察、環保局緝獲非法棄置廢棄物績效卓著，今天由縣長徐耀昌率工務處長趙清榮、警察局長金浩明、環保局長劉伯舒、人事處長陳坤榮共同頒發獎狀表揚10名績優員工。

交通部金路獎被視交通界的「奧斯卡」，今年7類獎項開放考核縣市政府項目為「路況養護」及「橋梁養護」，經評比結果，苗栗縣獲中央肯定，抱回雙料績優獎座。

苗栗縣工務處長趙清榮指出，路況養護評比各縣政府公路養護績效，苗栗縣府養護縣鄉道長達近1000公里，範圍相當廣大，另外，縣內橋梁有1324座，維修構件數量高居全國第2，能獲獎相當不易，同仁運用有限人力、物力，透過完善制度及管理措施，發揮團隊精神，落實橋梁檢測、確實填報資料，才能有此佳績。

縣府為遏阻非法傾倒廢棄物，結合檢、警、環保單位共同加強查緝，果然成功攔截滿載事業廢棄物的車輛，將涉案駕駛移送法辦，追查廢棄物來源，打擊環保犯罪。

徐耀昌表示，不論金路獎獲獎或連續查獲濫倒廢棄物案，都展現同仁眾志成城成果，期勉各單位善盡職責，努力維護縣內環境，同心協力推行縣政，以卓著的績效讓鄉親有感。1050905

(中央社)