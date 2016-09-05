以色列停車場工地崩塌 至少2死數受困

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以色列大城特拉維夫1處興建中的停車場今天突然崩塌，救護機構表示，至少有2人喪生，約20人受傷就醫，還有數人困在瓦礫堆下。

這處工地發生崩塌的原因還不清楚，監示畫面顯示，停車場崩塌時，現場迅速被濃煙和瓦礫覆蓋。數小時後警方表示，大約有4人仍下落不明，據信受困瓦礫堆下。

事發地點在特拉維夫的拉馬哈黑爾區（Ramat Hahayal），附近有醫院、高科技公司和餐廳。

警方稍早表示，這處建築工地的地下停車場崩塌後，至少有7人受困。

警方證實有2人喪生，醫療機構人員則說，據信有4或5人受困。這座地下停車場有幾層樓，如今裡面遍布扭曲的鋼筋、塵土與瓦礫。1050905

(中央社)