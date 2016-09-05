陸林業局：貓熊仍瀕臨絕種 降低級別為時過早

世界自然保護聯盟（IUCN）發布報告，將貓熊瀕危等級從「瀕危」降為「易危」，大陸國家林業局表示貓熊仍是瀕危物種，保護等級降低「為時過早」。圖為木柵動物園團團。(資料照,季志翔攝)

世界自然保護聯盟（IUCN）發布報告，將大熊貓(台灣稱為貓熊)瀕危等級從「瀕危」降為「易危」。大陸國家林業局認為，此報告是根據相關數據和技術指標，從理論上做出的判斷，但著眼於實際工作情況和保護形勢，認為大熊貓仍是瀕危物種，保護等級降低「為時過早」。

「中國林業網」5日報導，中國大陸政府高度重視大熊貓保護管理，大熊貓保護取得初步成效。根據2015年年初公布的中國第4次大熊貓調查結果，大熊貓野外種群數量從2003年的1596只增加到2013年的1864只，增長了16.8%；圈養種群數量從164只增加到375只。

但大熊貓的保育仍有四大問題：一是棲息地破碎化、二是種群交流狀況有待改善；三是全球氣候變化的影響；四是保護管理能力仍需加強。

報導稱，如果降低其保護等級，保護工作出現怠慢和鬆懈，大熊貓種群和棲息地都將遭到不可逆的損失和破壞，已取得的保護成就會很快喪失。

(旺報)