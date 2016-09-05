娜塔莉波曼憂鬱纏身任丈夫玩女人 瞬間落淚展現影后級演技
娜塔莉波曼 在《愛與黑暗的故事》中飾演以色列文學大師艾默思奧茲（Amos Oz）母親，原是出生於書香世家的才女，因受到環境壓力與生活重擔所致，後期漸漸陷入了無盡的憂鬱中，丈夫和兒子都束手無策。一場她深知自己每況愈下的戲，娜塔莉波曼不希望丈夫為了照顧她被困在家裡，竟要求丈夫出去找女人玩，還故作堅強裝大方，要他「別太早回家」，只見丈夫開心地盛裝打扮準備出門，轉過身後的娜塔莉波曼，就這樣在角落中掉下淚來，細膩的情感表現讓觀眾感受到主角心碎一地。
而極少在電影作品中飾演母親的娜塔莉波曼，和片中飾演艾默思小時候的演員阿米爾泰斯勒（Amir Tessler）有多場情感濃厚的對手戲，娜塔莉波曼在受訪時大讚阿米爾是個成熟的演員：「他私底下就像個小男孩一樣可愛，但一上鏡頭就會立刻變身成小說中那個敏感細膩的艾默思了！」
身為作者、也是小說中男孩化身的艾默思奧茲本人，精準地運用女性的視角，寫出了《愛與黑暗的故事》這部經典作品，他受訪時表示：「很多人問過我，身為一個男人是怎麼寫出女人心聲的，我最簡單的秘密就是我熱愛傾聽女性。」如同片中娜塔莉波曼與阿米爾泰斯勒的互動一般，艾默思的母親編織了很多神奇故事給小艾默思聽，而小艾默思也在成長過程中看見母親的變化，讓他更懂得去聆聽母親的需求。艾默思也強調：「《愛與黑暗的故事》不是一部傳記，而是一個傳說，裡面包含了幻想、恐懼與希望等元素。」
(中時)
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