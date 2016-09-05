韓進聲請破產 恢復交易首日股價狂跌

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南韓最大海運公司韓進海運公司（Hanjin Shipping）在南韓和美國兩地聲請破產保護，震撼低迷的海運業後，在首爾掛牌的股票，今天恢復交易，股價劇烈震盪走低。

根據法新社報導，南韓金融主管機關在韓進的接管獲准，允許韓進股票恢復交易，不過，股市一開盤，韓進股價就狂洩30%，打入跌停。

韓進盤中跌幅一度收斂至1.6%，不久後跌幅又擴大，終場收盤挫跌13.7%，收在1070韓元（約新台幣32.83元）。韓進股價1個月來跌幅超過40%，年來跌幅超過80%。

現代海鋒公司（Hyundai Merchant Marine）傳出可能購入部分對手資產，終場收跌3.6%。

在接管程序下，法院將檢視公司的財務狀況及重建計畫，以決定是否置於法院引導的重建計畫，或者宣布破產。

法院要求韓進在11月25日前繳出重建計畫。韓進2日也在美國聲請破產保護，避免船隻遭債權人沒收。

南韓政府今天表示，韓進在美國、中國大陸、日本和西班牙、加拿大等國家近80艘船，不是被查扣，就是被拒絕處理貨物或停靠碼頭。

根據彭博報導，南韓金融監理委員會（Financial Supervisory Commission）表示，韓進集團將在全球43個國家尋求凍結命令（stay order），避免旗下船隻遭沒收。

金融監督管理委員會表示，韓進本週將在10個國家提出申請，並很快的在其他國家申請。

根據媒體報導，預估有54萬個貨櫃將面臨交貨延遲，引發外界對於感恩節、耶誕假期等美國船運旺季交貨疑慮。

樂金電子（LG electronics）家電部門主管趙成進（Cho Sung-Jin，音譯）表示這種情況很令人擔心，並表示，樂金電子正急著尋求其他的海運公司運送冰箱、電視機和空調。

趙成進表示，「黑色星期五即將來臨...我不確定美國現有的庫存能否應付。」，並透露他擔心貨運成本恐攀升。1050905

(中央社)