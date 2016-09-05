新聞盃籃球賽開打 媒體以球會友

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2016年新聞盃籃球錦標賽今天在台北市大同運動中心開打，共36隊角逐，寫下逾40年賽史的新高，今年還增加網路轉播，希望擴大參與及影響力。

台北市籃球記者聯誼會表示，新聞盃籃球賽是新聞同業以及相關產業廠商以球會友的年度盛事，第1屆在民國60年舉行，賽史甚至超越歷史悠久的瓊斯盃。

聯誼會從4年前開始籌組新聞女生隊，並於2013年開始跟中華職棒球隊的啦啦隊進行友誼賽，9月5日及12日2場友誼賽，由LAMIGO桃猿以及義大犀牛的官方轉播頻道麥卡貝提供實況轉播，球迷也可以透過網路收看。

今年新聞盃適逢九九體育節，聯誼會也特別邀請教育部體育署來場友誼賽。1050905

(中央社)