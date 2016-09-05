習近平與安倍晉三 晚間杭州會面

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20國集團（G20）杭州峰會今天下午閉幕後，中國大陸國家主席習近平與日本首相安倍晉三晚間在杭州舉行會談。

根據日本共同社消息，安倍晉三在與習近平會談中說，希望從戰略互惠關係的觀點出發，在管控困難課題的同時，構築穩定的友好關係。

截至發稿，大陸官方尚未公布雙方會談內容。1050905

(中央社)