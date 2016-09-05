菲南剿恐 杜特蒂擬聘尼泊爾傭兵助拳
為消滅菲國南部恐怖組織「阿布沙伊夫」，菲律賓總統杜特蒂考慮聘請以勇猛善戰著稱的尼泊爾彎刀戰士，來為菲律賓政府軍助拳。
菲律賓農業部長皮諾爾（Manny Pinol）在臉書上透露，杜特蒂在家鄉納卯市爆炸案發生後的安全會議上，提出這個構想。
皮諾爾引述杜特蒂說，「如果我必須聘請廓爾喀戰士協助打擊阿布沙伊夫（Abu Sayyaf），我願意這麼做。」
廓爾喀戰士（Gurkhas）來自於印度和尼泊爾交界的高山地區，擅使彎刀，以勇猛善戰著稱。1814年至1816年的廓爾喀戰役中，讓英國軍隊吃足苦頭，後來成為英國聘僱傭兵的重要來源。
據傳，廓爾喀戰士也是各國富豪喜歡聘請的貼身護衛人員。
皮諾爾的貼文說，雖然杜特蒂相信很多極端組織是歷史不公的產物，但阿布沙伊夫的綁架、斬首與炸彈恐攻行為，已超過政府所能容忍的界線。
杜特蒂說，「我們沒有其他選擇，必須除掉社會的病菌。」
然而，菲國憲法禁止外國部隊在菲國境內參與戰鬥任務，因此杜特蒂此項構想恐將面臨法律挑戰。
2日深夜10時20分左右，納卯市夜市發生爆炸事件，造成至少14人死亡，71人受傷。阿布沙伊夫1名發言人透過廣播電台宣稱犯案。
阿布沙伊夫近來斬殺3名未能繳付贖金的人質，其中2人為加拿大人。菲律賓政府從上週開始大舉向阿布沙伊夫活躍的蘇祿島（Sulu）增兵，準備一舉剿滅這個恐怖組織。
納卯市夜市爆炸事件，據信是阿布沙伊夫針對政府清剿的報復行為。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。