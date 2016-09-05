菲南剿恐 杜特蒂擬聘尼泊爾傭兵助拳

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為消滅菲國南部恐怖組織「阿布沙伊夫」，菲律賓總統杜特蒂考慮聘請以勇猛善戰著稱的尼泊爾彎刀戰士，來為菲律賓政府軍助拳。

菲律賓農業部長皮諾爾（Manny Pinol）在臉書上透露，杜特蒂在家鄉納卯市爆炸案發生後的安全會議上，提出這個構想。

皮諾爾引述杜特蒂說，「如果我必須聘請廓爾喀戰士協助打擊阿布沙伊夫（Abu Sayyaf），我願意這麼做。」

廓爾喀戰士（Gurkhas）來自於印度和尼泊爾交界的高山地區，擅使彎刀，以勇猛善戰著稱。1814年至1816年的廓爾喀戰役中，讓英國軍隊吃足苦頭，後來成為英國聘僱傭兵的重要來源。

據傳，廓爾喀戰士也是各國富豪喜歡聘請的貼身護衛人員。

皮諾爾的貼文說，雖然杜特蒂相信很多極端組織是歷史不公的產物，但阿布沙伊夫的綁架、斬首與炸彈恐攻行為，已超過政府所能容忍的界線。

杜特蒂說，「我們沒有其他選擇，必須除掉社會的病菌。」

然而，菲國憲法禁止外國部隊在菲國境內參與戰鬥任務，因此杜特蒂此項構想恐將面臨法律挑戰。

2日深夜10時20分左右，納卯市夜市發生爆炸事件，造成至少14人死亡，71人受傷。阿布沙伊夫1名發言人透過廣播電台宣稱犯案。

阿布沙伊夫近來斬殺3名未能繳付贖金的人質，其中2人為加拿大人。菲律賓政府從上週開始大舉向阿布沙伊夫活躍的蘇祿島（Sulu）增兵，準備一舉剿滅這個恐怖組織。

納卯市夜市爆炸事件，據信是阿布沙伊夫針對政府清剿的報復行為。1050905

(中央社)