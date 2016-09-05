貓熊不再瀕危？陸官方：降級為時過早
世界自然保護聯盟（IUCN）宣布將貓熊的受威脅程度從「瀕危」降為「易危」，但大陸官方可不這樣想。大陸國家林業局表示，著眼於實際情況，將貓熊保護等級降低還「為時過早」。
澎湃新聞引述大陸國家林業局表示，IUCN的報告是根據相關數據和技術指標，從理論上做出的判斷。但目前貓熊棲息地破碎化、種群交流狀況有待改善、全球氣候變化、保護管理能力仍需加強，貓熊所受的威脅以及瀕危狀況仍然不可忽視。
大陸林業局表示，如果降低貓熊的保護等級，保護工作出現怠慢和鬆懈，貓熊種群和棲息地都將遭到不可逆的損失和破壞，特別是部分局域小種群隨時可能滅絕，「繼續強調大熊貓（貓熊）的瀕危性並不是危言聳聽」。
根據2015年年初公布的中國第4次貓熊調查結果，貓熊野外種群數量從2003年的1596隻增加到2013年的1864隻，成長了16.8%；圈養種群數量從164隻增加到375隻。1050905
(中央社)
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