「家電壞了PO文粉絲就會送」 34歲「乳帝」靠這招存款破億挨批

日本34歲「乳帝」杉原杏璃，近日上節目自曝靠粉絲省下添購家電費用挨批。（圖／取材自杉原杏璃Twitter）

34歲日本知名寫真女星杉原杏璃，因為擁有35G傲人上圍，加上拍照尺度驚人，令她被粉絲封為「乳帝」，不過她近日上節目大談理財，表示自己對錢很小氣，每次買東西都要猶豫很久，而且只要家電壞了不堪使用，只要上網Po文「粉絲就會送」，直說靠這招存到了近1億日圓（約3035萬新台幣），讓在場來賓錯愕傻眼。

杉原杏璃4日受邀上情報綜藝節目《SUNDAY JAPON》，和其他來賓分享理財資訊，她表示平時除了投資買股票外，自己其實對錢斤斤計較，除非必要否則很少花錢，也因此才能存到近1億日圓的存款，不過她之後接著補充，指出家裡大部分的電器用品「都是粉絲送的」，原來只要家電壞了，她就會上網Po文：「XX壞了」然後粉絲就會立刻買新的給她。

一席話引來現場來賓傻眼，紛紛吐槽她這種人很差勁，而節目播出後也引來網友批評，指稱杉原杏璃根本在濫用粉絲愛心，覺得她理所當然的態度很討人厭，直言她比粉絲有錢，卻用這招變相「騙」粉絲進貢實在不妥。

(中時電子報)