故宮院長林正儀：年輕人寧可抓寶不看國寶

國立故宮博物院院長林正儀首度向媒體談論上任百日的心得與計畫。（台北故宮提供）

全台掀寶可夢熱潮，故宮在遊戲開放首日就聲明展場內禁止抓寶，是否可望解禁？故宮院長林正儀今表示，「開放不是不行，但要先想好配套措施」，但他認為，要靠寶可夢吸引年輕的千禧世代走進博物館「時效性有限」，「走路都像殭屍了，怎麼期待他們會進來故宮抓寶、順便看文物？」

林正儀憂心的是現在年輕人與博物館的接觸越來越少，「以前辦展都是50萬、60萬人參觀，現在年輕人寧可抓寶」，他擔憂年輕人對博物館的記憶有限，未來更不可能支持博物館，「寶可夢可以開放，但效益如何要先做好評估配套，免得原本目的沒達到，又傷害到文物」。

現在故宮試辦開放展場攝影，民眾可用手機拍照，若有人順便抓寶，故宮會如何處理？林正儀說，展場網路訊號弱，不擔心展場會出現抓寶現象。

(中時)