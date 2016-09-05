2016「新點子樂展」 《嬉※花》9月底登場
繼去年兩廳院「新點子樂展」，新銳燈光藝術家鄧振威以50盞吊置的LED燈箱、電腦程式驅動的像素圖像式流動光線，讓觀眾宛如置身於一個立體音聲的光構空間震撼全場後；今年兩廳院不僅移師至國家演奏廳，並二度力邀鄧振威為2016「新點子樂展」《嬉※花》操刀，將以LED光雕來裝飾整個舞台牆面。
鄧振威說：「演奏廳專屬純音樂展演場地，要加入其他視覺元素非簡單事，看到它複雜卻華麗的木牆紋，索性就以巴洛克壁磚作為這次光雕裝飾的主要視覺。」
在舞台背牆上，預計將裝上50個陣列式排列的雕花裝置物，而且每一個裝置物背後，藏著無數個LED燈，利用間接照明的方式，讓光打在背牆，反射出雕花的巴洛克紋路線條，暗燈時可以隱藏這些紋路，演出時又可強化戲劇張力。
此外，9月底即將在台北國家演奏廳登場的「新點子樂展」，壓軸節目《德奧經典 跨界童趣》特別請來旅德鋼琴名家陳必先與科隆愛樂的獨奏家們，除了將於9月25日奏響音樂會之外，亦將於演出當天下午舉辦一場講座音樂會。
2016「新點子樂展」《嬉※花》受到現代音樂朋友的關注，而喜歡裝置設計的朋友，亦可以在本場演出中，找到許多創意新點子，詳情請洽兩廳院售票系統。
(旺報)
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