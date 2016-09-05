潛中油偷電纜 賊搬贓物累趴遭逮

苗栗一名慣竊偽裝員工潛入中油探勘部偷電纜線，因數量龐大，花了一整夜將贓物搬運上車，準備離開時卻發現廠區大門已經上鎖，竟等到體力不支睡著，今天遭員工發現人贓俱獲。

苗栗縣警局苗栗分局指出，家住銅鑼鄉33歲連姓男子是轄內慣竊，今天上午被中油探勘部員工發現穿著廠區制服，在一輛車上呼呼大睡，車上裝有許多電纜線、電瓶、水平儀、汽車引擎、冷氣機及中油工作服，當場人贓俱獲被逮捕。

警方調查，連男2日晚間7時許即潛入頭屋鄉中油探勘部欲偷竊電纜線，但當天因贓物太重，搬運過程驚動附近居民，只好棄贓逃逸；4日晚間又再次前往行竊。

連男4日晚間6時許再次進入廠區，還換穿中油工作服掩人耳目，大肆搜刮電纜線及多種電器材料，眼見數量龐大無法徒手搬離，又偷了廠區內一輛廂型車，再一一將贓物搬運上車。

警方指出，連男花了一整夜時間把所有贓物通通搬上車，搬運完畢已是隔日凌晨，準備駛離現場才驚覺被反鎖在廠區，只好在車上等待一早大門開啟，不過因整夜行竊，體力不支而睡著，醒來果然有如夢一場。

員警獲報到場時，連男滿臉疲憊，坦承因缺錢花用才潛入中油行竊，表情相當無奈，全案訊後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1050905

(中央社)