大陸車貸漸普遍 汽車銷售反彈

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外媒報導，中國大陸消費者愈來愈能接受以貸款方式買車，車貸增加也促使中國市場汽車銷售在去年底開始反彈。

路透報導，中國人傳統不喜歡借貸，但根據研究機構Sanford C. Bernstein和德勤的分析，去年有近30%的大陸汽車買家貸款購車，比2013年的18%高，這個數字預計到2020年將會是50%。美國目前的貸款買車比例則是超過80%。

大陸的汽車市場原本在去年下半年陷入困境，主要是經濟成長率來到25年來最低水準，加上去年中股市暴跌，經濟大環境不佳。

不過，分析師指出，當局調降小排氣量汽車購置稅以及汽車融資滲透率飆升，使汽車市場在去年底出現反彈，到今年7月，大陸汽車銷售已創下三年半來的最大月增幅。

看準這個趨勢，許多金融公司也積極進入車貸市場。電商巨頭阿里巴巴的汽車網站就提供「車秒貸」，最短20秒內就可以批准車貸。

不過，報導也指出貸款違約的風險。1997年亞洲金融危機後，大陸曾透過放貸刺激汽車銷量，但由於風險管控不足，政府不得不在2000年整頓車貸行業。1050905

(中央社)