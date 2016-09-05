五月天頑固MV真實主角 募資火箭計畫
搖滾樂團五月天新歌「頑固」的MV，鼓勵大家堅持夢想，劇情賺人熱淚。MV主角是現實中的交通大學教授吳宗信，為實現「太空夢」，籌組團隊、發起群眾募資，誓言研究出探空火箭。
五月天新專輯新歌「頑固」MV找來影帝梁家輝演出不放棄兒時火箭夢的中年打工仔，真摯感人的劇情，打動不少歌迷。MV的製作單位仙草影像先前在臉書上透露，梁家輝飾演角色的原型，正是交通大學機械系教授吳宗信及由他領軍的「ARRC前瞻火箭」團隊。
吳宗信擁有美國密西根大學航太工程博士學歷，他是電漿醫學的專家，也是目前全球唯3擁有「彗星噴流平行太空物質探測模擬技術」的專家，原可在國外發光發熱，他卻在20年前選擇回到台灣，只為一圓在台製作火箭並發射至太空的夢想。
吳宗信回台後，在2012年與交大、成大、北科大、屏科大等6校師生、共40餘人，秉持著相同的「太空夢」，籌建了「ARRC（前瞻火箭研究中心）」，積極研究火箭，並不斷嘗試試射實驗。
「ARRC前瞻火箭」計畫不僅是實現團隊的「太空夢」而已，火箭裡有非常多系統，任何一個系統技術的成熟，都足以對許多相關產業造成顛覆性影響，團隊期待該計劃的成功能改變台灣產業的現況，帶領台灣產業轉型。
不過，遠大研究計劃的背後，必定需要資金的挹注，也因為政府能提供的經費有限，他們轉向網路、發起群眾募資，從去年開啟募資至今，已募得新台幣1000萬元，但仍離目標新台幣1600萬元有差距，ARRC希望如果認同他們理念，歡迎用實際的行動支持他們。1050905
(中央社)
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