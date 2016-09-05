樂陞案 百尺竿頭負責人6月已離境

百尺竿頭併購樂陞破局，寫下國內收宗「惡意不履行交割」的公開收購案。台北地檢署上周接獲金管會告發後，指揮調查局新北市調查處偵辦。專案小組初步蒐證發現，百尺竿頭公司設於新北市板橋區的辦公室宛如紙上公司，更驚見日籍負責人SHINO YOSHIAKI今年6月已離境，專案小組刻追查其下落。

(中時)