習安會 同意加快海空聯絡磋商機制

杭州G20峰會，大陸國家主席習近平與日本首相安倍握手，時間為4日團體照前。（圖／美聯社）

大陸國家主席習近平5日晚與日本首相安倍會談時首先表示善意，他說，應破除中日關係的困難回到正常規道。稍後安倍稱，雙方在多方面達成共識。包括加快有關避免東海偶發性衝突的日中防務部門間，海空聯絡機制的磋商達成一致。

法新社報導，會談一開始，習近平先遞出橄欖枝，習近平表示，我們必須要通過努力，使得中日兩國關係儘快恢復到正常的軌道。

日本媒體稱，安倍回答說，希望從戰略互惠關係的觀點出發，在管控困難課題的同時，構築穩定的友好關係。

共同社稱，日本首相安倍晉三5日晚在與中國國家主席習近平的首腦會談之後召開的記者會上透露，雙方就推進各領域各層次的對話達成了共識，並就加快有關避免東海偶發性衝突的日中防務部門間海空聯絡機制的磋商達成一致。

(集團連線報導)