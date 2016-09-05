巴基斯坦與俄洽談購Su-35

Su-35外型與Su-27沒什麼不同，但新式發動機、新式航電以及向量噴嘴，還有新式數位座艙，使得它性能與Su-27不可同日而語。(圖/蘇霍伊)

巴基斯坦與俄國的軍事關係再進一步。俄國衛星網報導，巴基斯坦駐俄國大使卡茲.哈里魯拉(Qazi Khalilullah))表示，巴基斯坦空軍總司令索哈爾•阿曼(Sohail Aman)就購買Su-35戰鬥機議案上，與俄國達成相當不錯的結果。

雖然還沒有正式議定採購事項，但是從雙方透露的訊息來看是極有可能。巴基斯坦先前，空軍的主要戰機是美國的F-16系列。但是在今年6月時，美國片面取消F-16C/D(Block 52)的價格優惠案，這場軍購案最終破局，巴基斯坦轉而向約旦購買二手的F-16A/B 。

Su35是側衛(Flanker)家族的最終改良型，也是俄國外銷戰機的主力產品，俄國空軍決定繼續大量添購Su35，至於更新式的第5代戰機T-50，目前尚在試驗階段，因此僅同意2018年時，會有少量的購買。

(中時電子報)