布魯斯威利嫌爆炸無聊 挑戰從影生涯最壞惡角

布魯斯威利（中）轉型反派，與克萊兒馥蘭妮（左）、丹尼爾班哈德（右）精彩共演。（圖／采昌國際提供）

布魯斯威利（Bruce Willis）過去以《終極警探》系列奠定英雄形象，更在全球創下超過15億美元票房的驚人佳績。不過他近年一改過往英雄形象熱衷演反派角色，《終極飆靶》是布魯斯威利第五次挑戰反派成為邪惡黑幫老大，年齡甫過60歲的他，藉此證明自己能演出各式正邪角色，布魯斯威利也表示：「我知道影迷喜歡看爆炸，但我覺得有點無聊，能演反派真的非常過癮！」

該片中布魯斯威利除了挾持旗下性感女盜賊之外，更要脅她已經金盆洗手的神偷前男友替他搶奪一艘載滿珍貴珠寶的貨櫃箱。壞的不只這樣，在看到女盜賊懷孕後，還用槍抵住她的孕肚，策畫盜賊之間的「黑吃黑」計謀，絕對是布魯斯威利從影以來的「最惡」演出。

導演麥斯亞當（Max Adams）本身就是他的忠實粉絲，他表示：「從來沒想過，第一次當導演的我，有機會聽到我的劇本，透過《終極警探》的約翰麥基口中唸出來！」與布魯斯威利有多場對手戲的馬克保羅古斯勒也提及：「雖然他應該很討厭聽到這些，但我真的是從小看著他長大，能跟他一起工作真的非常棒！」

由《鋼鐵墳墓》製作團隊打造的《終極飆靶》，麥斯亞當雖是首度執導劇情長片，但他的背景引人注目，曾在美國軍隊擔任長達六年的營指揮官，更曾駐軍伊拉克，還擁有電影製作博士學位，專攻動作片型，求學期間就執導過《終極飆靶》同名短片。這些資歷都成為他拍攝的本錢，尤其一開場的水上快艇追逐槍戰，導演便捨棄一般動作片愛用的飛車槍戰，特別挑選密西西比州的水上沼澤區，讓演員們跳上快艇躲避追殺，水花與槍聲四起，是動作片少有的設計。

(中時)