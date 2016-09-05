瑞士軍刀品牌 推出2016秋冬系列
知名瑞士軍刀品牌5日於台北知名藝術複合空間 Ardor Hair Salon 舉行活動，預覽2016秋冬系列，展出品牌的瑞士軍刀、腕錶、旅行箱包、服飾、香水等產品。最特別的是，邀請瑞士軍刀師傅於現場指導製作瑞士刀，眾人玩得不亦樂乎。
秋冬全新系列風格：在工作和生活上喜歡運用傳統的工藝技巧，例如設計師會利用各種電腦科技工作，但在家居辦公室或外出時，往往會選用傳統的紙筆記錄靈感。這種工作和休閒模式，已蔓延至世界各地的創意熱點，協助建立歸屬感之餘，也能促進創新。
2016年秋冬服飾同時亦推出限量系列，其探索創新布料和精湛工藝的無限可能性。限量設計皆採用傳統布料，例如混色和人字形波紋羊毛、精細Merino羊毛和布邊牛仔褲，而現代剪裁則注入現代科技的新意，例如隱藏式拉鍊口袋、鐳射切割孔眼和作為鈕門的彈性繩索。
藝術總監Christopher Raeburn表示：「精緻細節完美呼應Modern Craft的理念。我的構思很簡單——我們毋須由零開始發明新事物，只須設計盡應現代人需要的出色產品。」
(旺報)
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