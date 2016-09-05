方便銀髮族　永和河堤陸橋將設電梯！

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永和環河西路二段217巷口陸橋將設直立式電梯，方便銀髮族、單車族到河堤運動；立委林德福（左起）、議員連斐璠到場會勘。（葉書宏攝）

永和環河西路二段217巷口陸橋將設直立式電梯，方便銀髮族、單車族到河堤運動；立委林德福（左起）、議員連斐璠到場會勘。（葉書宏攝）

永和環河西路二段217巷口陸橋將設直立式電梯，方便銀髮族、單車族到河堤運動。（葉書宏攝）

新北市永和環河西路二段217巷口陸橋連結河堤內、外兩側，河堤外側已設置完成無障礙坡道，內側卻遲遲未動工，立委林德福、議員連斐璠5日邀集相關單位會勘，促市府盡速完工。高灘處回應，已發包施工，預計明年3月落成啟用。

林德福指出，4年前環河西路獲得營建署補助，設置第一座無障礙電梯，獲得民眾好評，不僅方便銀髮族、輪椅族，連自行車都可方便進出；近來不少民眾反映，環河西路二段217巷口陸橋、河堤外側已設置無障礙坡道，內側卻遲遲未變更成無障礙設施，相當不便。

工程不應該只做一半！林德福說，要銀髮族大老遠走到水門徒增危險，由於環河東、西路社區大樓、住戶眾多，建議應該再興建2座無障礙電梯，才能符合民眾需求。

連斐璠表示，永和人口以銀髮族居多，民眾喜歡到河堤運動、散步，第一座完成的直立式電梯使用率相當高，擁有好的無礙障設施，才能鼓勵銀髮族多多走出家門。

去年蘇迪勒、杜鵑颱風侵襲影響，新店溪沿岸各高灘地兒童遊戲場設施嚴重受損，永和福和運動公園及秀朗運動公園遊戲設施已修復完成，若再將無障礙設施補足，將可大大提升民眾運動休憩意願。

高灘處表示，總經費約為550萬元，目前已發包施工，預計明年3月落成使用，河堤外側靠近新店溪，以坡道設計為主，避免風災帶來高額維修費用，內側靠近環河西路則保留原有陸橋設計，增設直立式電梯。

(中時)