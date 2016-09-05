開學季相關商品銷量長4成

開學季一波波，本周起輪到大專院校學生迎接新學期，網購業者表示，近一周以來相關商品銷售已明顯成長約3-4成。業者趁勢推出促銷活動，吸引買氣。

momo購物網表示，往年開學季銷售以「收納箱櫃」、「個人清潔」及「3C家電」佔比約8成最高，日韓文具及創意雜貨約佔2成；今年開學商品銷售約自9月起明顯發酵，相關商品銷售已明顯成長約3-4成，由於近年租金逐年增高、房子越來越小，外宿族更重視收納，因此像是可以節省衣物空間的真空壓縮袋、組合式可堆疊不佔空間的收納箱、以及可善用床底空間、畸零夾縫的收納盒等收納神器，都是外宿生的採購重點；此外，體積輕巧不佔空間、功能好的平價機種小家電也是外宿族的必備商品，像是迷你洗衣機、掛燙機、掃地機器人，以及迷你果汁機、快煮電子鍋、電烤箱等，不僅可以輕鬆打掃環境、還能簡單完成料理，獨立自主的生活輕鬆又便利！

momo摩天商城也表示，大學生開學必備清單主要有「廚房小家電」、「電腦設備」、「收納好物」、「舒適寢具」及「代步工具」等五大類，目前相關商品銷售皆較去年同期成長約3成。

(旺報)