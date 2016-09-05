洛城艦隊週 美利堅號突擊艦扮要角

從碼頭看美利堅號的艦艏。可看到升有獨特的條紋艦艏旗「美國的傑克」(許劍虹/攝影)

(記者許劍虹/洛杉磯報導)為了紀念9月2日到9月5日的勞動節，洛杉磯市政府與美國海軍還有海岸防衛隊（Coast Guard）合作，在位於聖佩德羅（San Pedro）的洛杉磯港（Port of Los Angeles）舉行「艦隊週」（Fleet Week）活動，吸引大批民眾前往參觀。

此次活動，美國海軍派出了美利堅級兩棲突擊艦美利堅號（USS America LHA-6）、伯克級驅逐艦梅爾號（USS Wayne E. Meyer DDG-108）與復仇者級掃雷艦冠軍號（USS Champion MCM-4）參與。再加上由美國海岸防衛隊的切割者號（CGC Cutter Active WMEC-618）巡邏艦，總計有四艘艦艇參加2016年的洛杉磯「艦隊週」。

然而，2016年度「艦隊週」的壓軸，則毫無疑問是噸位最大，2014年10月14日才服役，並且可以搭載F-35B戰鬥機的美利堅號兩棲突擊艦。美利堅級兩棲登陸艦以胡蜂級兩棲突擊艦馬金島號（USS Makin Island LHD-8）為原型研發，但是體積卻遠比後者大出許多。此種設計，完全是為了裝備F-35B與MV-22魚鷹式旋翼機進行的準備。

美利堅號甲板上的遊客與MV-22旋翼機。(許劍虹/攝影)

目前，美國海軍已經計劃生產三艘美利堅級兩棲突擊艦。每一艘兩棲突擊艦預估將擁有裝備六架F-35B、12架MV-22、四架CH-53K超級種馬式重型運輸直升機、七架AH-1Z眼鏡蛇式攻擊直升機或者UH-1Y毒液式多用途直升機，還有兩架MH-60騎士鷹式搜救直升機。而在必要的時候，美利堅號的甲板上可配備20架的F-35B。

美國艦隊週類似中華民國海軍的敦睦艦隊期，會開放軍艦供民眾參觀。照片可見美利堅號的艦島武裝。具備海公羊飛彈、海麻雀飛彈與方陣快炮。較遠處可見到AH-1Z蝰蛇式攻擊直升機。(許劍虹/攝影)

擁有44,971噸排水量的美利堅號兩棲突擊艦目前駐防於聖地牙哥，其任務主要是支援陸戰隊的遠征作戰行動。美利堅號的研發目的，是為了取代現役的塔拉瓦級兩棲突擊艦貝里琉號（USS PeleliuLHA-5）。只是在研發的過程中，美國海軍過度重視美利堅號的航空作戰能力，卻忽略了兩棲突擊艦最重要的作戰任務是支援陸戰隊的登陸行動。

為了適應中共海軍「反介入」作戰的環境，提防解放軍的反艦飛彈，美利堅號必須要在遠離海岸線的環境下戰鬥。所有的車輛，都必須要由直升機或者MV-22運送到岸上。因此，太重的車輛，包括AAV7兩棲突擊車在內都無法被部署到美利堅號上。這也讓不少觀察家質疑，美利堅號很有可能成為美軍兩棲突擊艦的末日。

(中時電子報)