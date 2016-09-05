敘利亞各地連環爆 至少48死數十傷

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敘利亞各地今天發生連環爆炸案，地點大都在政府控制地區，國營媒體報導，爆炸共造成43人喪生，總統阿塞德（Bashar al-Assad）的根據地濱海城市托土斯港就至少有35人。

托土斯港（Tartus）有俄羅斯的海軍基地，發生在市外的兩起爆炸還造成43人受傷。

其他遭到爆炸攻擊的地方包括政府控制的荷姆斯市（Homs），首都大馬士革市郊路上1處軍方檢查哨，還有北部城市哈塞克（Hasakeh）1處庫德族安全部隊的檢查哨。

聖戰團體伊斯蘭國（IS）已宣稱犯下哈塞克的爆炸案，但其他攻擊事件還沒有人出面承認犯案。

根據今日俄羅斯新聞網（RT），敘利亞國營電視台報導，托土斯港的兩起爆炸攻擊目標是阿朱納橋（Arzuna Bridge），「先是汽車炸彈爆炸，當人們上前協助傷者時，1名自殺炸彈客又引爆身上的炸藥帶」。1050905

(中央社)