港立會選舉 醫學界當選者強調無黨派

我要評比

香港立法會選舉結束，功能界別醫學界的陳沛然在當選後表示不會加入任何政黨，成為唯一一位無黨派議員。

本屆立法會共選出70個議席中，排除陳沛然，泛民主派獲得29席，較上屆增添2席；親中的建制派有40席，少了3席。

立法會70個議席中，其中35席由地方直選即分區一人一票選出，另外30席由代表行業利益的功能界別產生。

餘下5席由區議會（第二）功能界別產生。雖然它也被定義為功能界別，但5席都由不分區選舉產生，整個香港作為單一選區，由選民一人一票選出。

本屆選舉中，泛民在功能界別選舉新增1席至7席，建制派則有22席；泛民在區議會（第二）功能界別保持3席，建制派也維持2席。1050905

(中央社)