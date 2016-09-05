台東提防豪雨 台南高雄屏東有大雨

中央氣象局今天晚上8時55分發布4縣市大雨豪雨特報。

氣象局表示，受低壓帶影響，易有短時強降雨，今天台南市及高雄市已有局部豪雨發生，今晚到明天台東地區有局部大雨或豪雨發生的機率，台南、高雄及屏東亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，用路行車注意交通安全，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報縣市為：台南市、高雄市、屏東縣。

豪雨特報縣市為：台東縣。1050905

(中央社)