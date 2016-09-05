新加坡8月PMI上升

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IHS Markit公布，日經／Markit新加坡8月採購經理人指數（PMI）從7月的50.7上升至52.3，反映民間商業活動擴張速度加快。該指數涵蓋民間與製造業活動景氣。IHS Markit表示，星國8月經濟活動提升，其中產出與新訂單指數雙雙較前月上揚。

(工商)